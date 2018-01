Essa vem do Record Industry VS. The People.

A RIAA, associaçao que representa a indústria fonográfica americana, pagou em 2008 US$ 16 milhões para que seus advogados recuperassem US$ 391 mil em um processo por infração de direitos autorais.

A batalha legal não gerou prejuízo só em 2008. Foi um erro recorrente. No ano anterior, foram gastos US$ 21 milhões para recuperar US$ 515 mil.

Ray Beckerman faz piada: “o ‘plano de negócios’ da RIAA é ainda pior do que eu pensei”.