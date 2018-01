O sampler surgiu nos anos 80 praticamente junto com o hip hop. A prática de pegar uma base de uma música e recriar algo novo se espalhou pela música contemporânea. E os maiores expoentes disso são os Beastie Boys, magos no processo de pegar uma ótima música e transformá-la em uma outra ótima música. (Para ter uma ideia, dê só uma olhada nesse enorme arquivo com todas as músicas sampleadas pelo grupo).

O editor do Link, Alexandre Matias, explicou recentemente de onde vem o sampler:

O termo é um anglicismo que vem da palavra “sample” – amostra, em inglês –, mas começou a ser utilizado desta forma depois que a empresa japonesa Akai decidiu categorizar o modelo S900 de seu gravador digital como “sampler”. Com ele, era possível selecionar um trecho de áudio e repeti-lo por várias vezes, tornando possível a utilização de pedaços de músicas para a composição de novas canções.

“Ike’s rap II”, de Isaac Hayes, é um exemplo clássico. Esta é a original:

E essas são as recriações:

Só que nem sempre as músicas originais são citadas. E, muitas vezes, elas vêm de sons obscuros de artistas desconhecidos. Como encontrá-las?

O Who Sampled, como o nome sugere, facilita esse processo. O site tem uma enorme database de músicos e trechos de música sampleados. Eles também lançaram um aplicativo para iPhone que permite analisar a sua biblioteca de música e descobrir a origem das bases dela.

O site fez um levantamento sobre a prática de samplear e descobriu que ela ainda está em alta, apesar de ter sofrido uma ligeira queda nos anos 90. Em 2010, foram feitos 4,5 mil samples. Veja os números: