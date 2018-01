É o que alguns sites estão dizendo. Quem baixa conteúdo em blogs na web sabe que Rapidshare, MegaUpload, 4Shared e afins hospedam conteúdo protegido. Mas, até agora, os serviços não dava muita bola para as reclamações e apenas removiam o conteúdo se houvesse comprovação de infração.

Agora, porém, as coisas podem mudar. Provavelmente cansado de ser o vilão da história, o Rapidshare está começando a adotar uma postura mais agressiva. O serviço está encerrando contas de quem sobe conteúdo protegido e seus advogados começaram a enviar ameaças legais por carta a donos de sites e buscadores que distribuem links que infringem copyright.

Foram notificados os sites Rapidshare.net, Rapid.org e Rapidshare4movies.com.

Bobby Chang, presidente da empresa, disse ao TorrentFreak que o Rapidshare está aumentando os esforços contra “os utilizadores que abusam da nossa marca para distribuir conteúdo protegido”.

As medidas vão agradar a indústria do entretenimento. E os usuários? Continuarão usando o serviço e pagando pelas contas Premium?

(via Alt040)