O pessoal do laboratório de explosões no Imperial College em Londres resolveu fazer música. Usaram os instrumentos que têm a disposição para recriar, ao seu modo, “Seven Nation Army”, do White Stripes.

Eles explicaram o experimento: “o resultado final de uma investigação científica, como uma música, é inevitavelmente o resultado de dias de prática, experimentação e colaboração. Um cientista pode ter uma ideia de como quer que sua investigação soe ao final, mas o processo científico irá expor desafios, testar a criatividade e de vez em quando revelar melodias completamente novas”. E ficou ótimo:

(via)