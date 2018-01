O aplicativo de música Shazam não apenas descobre o que está tocando no momento. Ele quer saber também o que vai tocar.

Baseado nas músicas mais buscadas e seguindo as tags que marcam os interesses dos usuários, o Shazam fez uma lista dos artistas que devem fazer sucesso em 2013.

Há nomes como French Montana (rapper americano), Bei Maejor (produtor de Justin Bieber), Aluna George (banda britânica de R&B), Baauer (produtor americano que faz música misturando dubstep e hiphop) e a rapper americana Angel Haze, entre outros.

Todos eles lançaram disco em 2012. No ano passado, o Shazam acertou – ele apostou, por exemplo, na Lana Del Rey (que acabou vendendo ao longo do ano 2 milhões de cópias de seu disco “Born to die”).

O Shazam também divulgou o ranking dos artistas mais marcados na ferramenta. Em 2012, o campeão é Gotye e sua música “Somebody I Used to Know”. Rihanna disputa a liderança. Os resultados são semelhantes ao que apontou o Spotify.



A campeã de 2012