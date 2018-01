Nos EUA, plataformas digitais superarão lucro das vendas de discos físicos pela primeira vez em 2012

Está cada vez mais claro: o streaming deverá ser o principal meio de ouvir música. Em 2012, pela primeira vez, os lucros gerados pelos serviços de consumo digital de música serão maiores do que os gerados por mídia física. E os grandes responsáveis por isso são grandes serviços como Spotify, Pandora e outros.

Eles estão puxando os lucros da indústria, em um crescimento quatro vezes maior do que os downloads, segundo um estudo da Strategy Analytics.

No final deste ano, os serviços de streaming terão gerado US$ 1,1 bilhão de lucro. Os downloads ainda são responsáveis pela maior parte dos lucros da indústria – US$ 3,9 bilhões – mas os números mostram que o streaming deve se tornar a forma de consumo de música mais importante. O streaming cresceu nos EUA 40%, enquanto os downloads cresceram 8,5%. Neste ano, as vendas de discos físicos gerarão US$ 304 milhões, em uma queda de 9%.



A mudança no mercado deste ano: streaming cresceu muito mais do que venda de downloads



Mídia física cai em todo o mundo; nos EUA, aumentou a importância do consumo de música pelo celular

Os números, no entanto, são dos EUA – no resto do mundo a história é outra. A mídia física ainda é o meio mais importante: corresponde à 61% dos lucros da indústria musical, embora tenha sofrido uma queda de 12%. Aqui no Brasil, por exemplo, não há Spotify nem Pandora. Já na Suécia, terra do Spotify, o streaming cresceu 79% em 2011.

Segundo o estudo, os lucros de downloads e streaming só deverão ultrapassar os gerados pela venda de discos físicos em 2015.