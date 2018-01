Angles, o esperado novo disco do Strokes, sai só no final de março.

Mas, enquanto isso, a banda vai lançar já seu primeiro single: “Under Cover of Darkness” estará disponível para streaming e download gratuito a partir de amanhã, por um período de 48 horas no site oficial da banda.

“Under Cover of Darkness” será vendida oficialmente no iTunes a partir do dia 15 de fevereiro. O disco será lançado dia 21 de março na Inglaterra e no dia seguinte nos EUA.