Site organiza trilhas sonoras do Grooveshark de forma simples e bonita

Se você gosta de trilhas sonoras, prepare-se para se acabar com o Stfor.me (algo como ‘trilhas sonoras para mim’).

Basta digitar o nome do filme, em inglês, para abrir um player do Grooveshark com a trilha completa em streaming. Simples e bonito.

Confira: http://stfor.me