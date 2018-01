O Conselho de Ministros da União Europeia votou a favor do aumento do prazo de proteção de músicas. Agora as músicas ficam protegidas por 70 anos após a gravação. Antes o prazo era de 50 anos.

A aprovação favorece os intérpretes. Mais de 38 mil artistas assinaram um abaixo-assinado pelo aumento do prazo de proteção.

A lei ficou conhecida como “The Beatles Extension”, porque favorecerá os artistas que lançaram músicas nos anos 60 e que começam a perder os direitos sobre a obra nesta década.

“A lei garante que as gravações musicais ficarão protegidas pelo menos durante a vida do artista, o que gerará novos lucros para os intérpretes e ajudará editoras e produtoras a continuarem competindo globalmente”, disse em comunicado a Federação Internacional da Indústria Fonográfica.