54 mil fotografias e 1200 ilustrações do jornal Última Hora foram liberadas pelo Arquivo Público do Estado de São Paulo, e agora estão em domínio público. Fundado por Samuel Wainer em 1951, o veículo era da base de apoio do governo de Getúlio Vargas. As edições completas (na época, eram até três por dia) estão disponiveis aqui. A imagem do post é do dia do golpe militar, 1º de abril de 1964.