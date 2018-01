SciELO lança site que disponibiliza obras em Creative Commons



Mais de 200 livros acadêmicos estão disponibilizados em um novo portal lançado pela SciELO Brasil.

A biblioteca disponibilizará livros publicados por editoras de universidades. O portal já tem 200 títulos publicados pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Fiocruz.

Cultura contemporânea, identidades e sociabilidades: olhares sobre corpo, mídia e novas tecnologias, com organização de Ana Lúcia de Castro, é um dos livros disponibilizados

“Uma porcentagem significativa de citações que os periódicos SciELO fazem, principalmente na área de humanas, está em livros. E como um dos objetivos da coleção SciELO é interligar as citações entre periódicos, a ideia é também fazer isso com livros”, disse Abel Packer, membro da coordenação do programa, à Agência Fapesp.

O objetivo é disponibilizar entre 300 e 500 livros por ano.

As obras podem ser baixadas integralmente em PDF sob uma licença Creative Commons.

Conheça: http://books.scielo.org/