A internet é feita de busca e pesquisa por conteúdo interessante. Só que é difícil encontrar as fontes – a começar porque dificilmente as publicações as citam. Foi por isso que surgiu uma ideia: ter um símbolo, assim como há o copyright, para dar crédito e informar que determinada postagem veio de outro lugar.

A ideia é de Maria Popova, a blogueira por trás do excelente blog Brain Pickings. Para ela, trabalhar como ‘curadora’ de conteúdo criado por outros a torna também uma criadora. “Descobrir uma informação é uma forma de trabalho intelectual”, disse Maria ao New York Times. Não dar crédito a isso, para ela, é uma forma de roubar o trabalho e o tempo alheio. E, por isso, ela defende a criação de um símbolo (o ‘código do curador‘) que signifique uma atribuição na internet.

Ela sugere dois símbolos:

“Via”, usado para creditar um conteúdo repostado exatamente como o original:



(ou ᔥ, com link para o original)

“Agradecimento”, para indicar um conteúdo repostado com alguma mudança ou adição, ou mesmo algo que serviu de inspiração:



(ou ↬, com link para o lugar de onde veio a inspiração)

Os símbolos foram sugeridos durante os encontros do festival South by Southwest, que está acontecendo em Austin, nos EUA. A Business Week fez piada sobre a proposta. E você, o que acha?