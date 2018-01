É assim, desde os longínquos anos dos PCs 486, que o músico pernambucano China grava suas canções. Hoje, é claro, as coisas estão bem mais fáceis. E, para provar, ele lançou o Estúdio em casa.

Como o nome sugere, o projeto quer mostrar que qualquer um pode construir seu próprio estúdio caseiro. Basta vontade, canções na cabeça e um pequeno investimento. Para comprovar, China convida amigos para criar e gravar canções na hora, usando só os recursos que tem em casa. E o resultado está ficando bacana.

Felipe S. e Chiquinho, do Mombojó, com China (Flickr/pamellagachido)

“Eu quero mostrar à molecada que hoje em dia é muito simples gravar e registrar suas músicas em casa”, disse ele ao P2P. O primeiro programa – na verdade, o primeiro episódio – foi gravado com o músico paulista Daniel Belleza. O segundo, com os conterrâneos e amigos do Mombojó. O terceiro…? China não sabe ainda. Ele quer vender o formato para algum programa de televisão, mas nada foi confirmado ainda. Depois de feita e gravada e música, ela é disponibilizada para download gratuito no site do projeto.

Batemos um papo com ele para saber mais dessa filosofia punk pernambucana do grave-você-mesmo.

Você acha que há restrição das pessoas à gravação caseira?

Eu acho que não, acho que essa é uma tendência. Até porque hoje você não sabe mais se um disco é gravado em casa ou no estúdio. Grande parte do disco do 3namassa foi gravada em casa. O meu disco, Simulacro, também. Há ferramentas que te deixam no nível de um estúdio grande. A maior diferença é que ao gravar em casa você tem que ser mais criativo. Você tem que inventar com o que não tem, e acaba ficando até mais divertido.

Qual é o investimento para começar a gravar?

Olha, velho… Com R$ 1.600 você consegue comprar uma placa de áudio e um parzinho de monitores de referência. Com isso você já começa a brincadeira. Talvez, com menos ainda. Eu comecei a gravar em um PCzão em casa. Minhas caixas de referência eram o meu som 3 em 1. Era nesse esquema. A primeira vez que eu ganhei dinheiro com isso foi com o Chiquinho do Mombojó. Fizemos uma trilha pro Fashion Rio e, imagina, tinha um monte de som gravado em estúdio e o nosso, gravado em um 3 em 1 em casa… foi divertido.

Que configuração básica a máquina deve ter?

Esse negócio de configuração… hoje em dia eu uso um Mac, mas comecei gravando em um 486 que tinha sei lá quanto de memória, nem lembro mais. O meu outro computador também, mas aí eu comprei um HD externo. Dá para se virar.

PC ou Mac?

Talvez gravar em PC seja melhor, porque tem muito plugin gratuito. Esse é o meu maior problema agora. Pra Mac você tem que comprar tudo. Talvez, pra galera que esteja começando, gravar num PC seja uma grande vantagem.

Como você aprendeu?

A gente é meio autodidata. Eu vi muitos tutoriais no YouTube, li o que eu pude ler. Víamos que várias pessoas faziam. Já era uma tendência usar o computador para isso. Nos anos 80 não teria a menor condição de fazer isso, porque os equipamentos analógicos eram caríssimos e grandes. Com o computador ficou tudo mais simples. Você grava, se não gostou apaga, edita, corta.

E por que você resolveu compartilhar esse conhecimento?

Por que não é difícil. O meu filho de 11 anos já compõe as musiquinhas dele e grava. Qualquer um pode fazer. Imagine a quantidade de músicas boas que surgiram nos anos 80, nos anos 70, e os caras não tiveram oportunidade de gravar. Hoje em dia você consegue. A Mallu Magalhães é um exemplo.

E foi sozinha, né? Sem precisar de nenhum intermediário nem para gravar, nem para distribuir…

Exatamente. Eu não estou falando que é ruim estar no estúdio grande, pelo contrario. Se você tiver esse suporte, ter dinheiro, legal, vai ficar muito bom. Mas gravar em casa não fica nada ruim. Para você ter uma idéia, no Sgt. Peppers, dos Beatles, muitas coisas foram gravadas em casa. Cada um tinha um gravadorzinho pequeno, eles gravavam umas idéias em casa e levavam pro estúdio. Hoje em dia você tem a vantagem de fazer isso com um computador e uma placa.