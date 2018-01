Doom. Lemmings. Prince of Persia. Sim City. Sim Life. Quem aí tem saudades da computação dos anos 90?

Jogos ficam velhos. Softwares ficam obsoletos. E ninguém garante que a empresa ou os desenvolvedores responsáveis continuarão o trabalho de atualização de suas criações. Esses programas desassistidos têm um nome: abandonware.

E o MyAbandonware.com é um imenso repositório desses jogos que fizeram a alegria de muita gente na década em que a computação pessoal se popularizou – tempos de XTs, 386s e 486s sem conexão à internet.

Os gráficos, é claro, deixam a desejar. Mas a viagem no tempo vale pela nostalgia de uma época em que todos nós nos divertíamos com muito pouco.



Prince of Persia 4D: versão não-oficial do clássico do final dos anos 80. Um game de ação e estratégia.



Lemmings: ajude os lemmings a atravessarem um espaço usando várias ferramentas. Parece fácil, mas não é.



Battle Chess: um jogo de xadrez politicamente incorreto.



Doom: jogo de tiro em primeira pessoa perturbador e macabro.



SimCity 2000: versão rudimentar do clássico de administração. Você é o prefeito e tem que construir e gerenciar uma cidade e seus problemas.