A Universal Music Group está processando o site de streaming Grooveshark. A gravadora alega que a empresa e seus executivos infringem copyright fazendo upload e oferecendo músicas gratuitamente via streaming.

O processo de 93 páginas acusa o grupo Escape Media, proprietário do Grooveshark, de tomar uma decisão ‘descarada’ de infringir o copyright de gravações da Universal. O processo foi aberto na sexta-feira, 18.

A Universal diz que 100 mil músicas foram compartilhadas de forma ilegal.

O Grooveshark é uma plataforma de streaming em que os usuários podem fazer upload de músicas (ou discos completos). Isso, de certa forma, protege o site contra acusações de pirataria – afinal, quem sobe o conteúdo infrator são os próprios usuários.

Mas, desta vez, a Universal alega que quem disponibilizou as milhares de músicas sem pagar direitos autorais foram os próprios funcionários do site.

A Universal pede US$ 150 mil de indenização para cada infração detectada. Se condenado, o Grooveshark poderá ser obrigado a fechar. A multa inviabilizaria o funcionamento do site – no total, eles teriam de pagar US$ 15 bilhões.

O site tem milhões de músicas e já fez acordos com gravadoras como a EMI, mas ainda é visto como pirata pelas outras três grandes gravadoras – Warner e Sony, além da própria Universal. Seu app chegou a ser removido da App Store e do Android Market por acusações de pirataria.