O uTorrent, o programa mais usado do universo de compartilhamento de arquivos via BitTorrent, finalmente foi para celular. A empresa acaba de lançar a versão beta do uTorrent para Android.

Foto: divulgação

Com 150 milhões de usuários ativos por mês, o uTorrent é leve e simples. E sua versão mobile segue o mesmo caminho. Gratuita, ela tem funções básicas para buscar e baixar arquivos.

O uTorrent roda no Android a partir da versão 2.1. Os usuários podem gerenciar a velocidade e os limites de dados para não ter problemas com as outras funções do celular ou tablet. Os downloads podem ser feitos por conexões 3G e 4G.

O uTorrent já tinha uma versão para o celular, o uTorrent Remote. Mas o app permitia apenas que os usuários controlassem remotamente os downloads do computador.

Uma versão do app para iOS deve ser apresentada em breve, mas esta não é a prioridade da empresa. “Nós estamos focados agora em ampliar nossos clientes do Android”, disse o BitTorrent ao TorrentFreak.

A empresa também está trabalhando em um uTorrent para Linux. A versão foi anunciada em 2010, mas até hoje não saiu do papel.