Desde 2007 a BBC, rede pública de televisão do Reino Unido, disponibiliza seu programas além da TV por meio do aplicativo iPlayer. Inicialmente, ele ficou disponível para usuários de computador comum (desktop) e depois migrou para outras plataformas, como smartphones BlackBerry. Agora, mais um aparelho irá receber o premiado conteúdo da BBC: o iPad. O iPlayer estará disponível para os donos do tablet ao redor do mundo e será comercializado em forma de assinatura mensal.

“Posso anunciar que vamos adotar um modelo de assinatura para o lançamento global do iPlayer. Em parte para captar audiências que já estão acostumadas com isso, mas também para gerarmos um valor maior para esse serviço”, disse Luke Bradley-Jones, Diretor do BBC.com, em um recente evento.

Ainda não foi divulgada a data de lançamento e nem o preço da assinatura.