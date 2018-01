O humorista e repórter do CQC escolheu dois clássicos do YouTube como seus vídeos prediletos.

Dramatic Prairie Dog

“Indicaram esse vídeo para mim há um tempão. Achei que ele devia ser pesado, então o abri e o deixei carregando até o final. Quando vi o olhar dramático do esquilo, com aquela música de suspense ao fundo, comecei a rir histericamente, sem parar. Muito bom!”

Pastor Pilão

“Gosto muito desse vídeo porque ele tem muito da minha infância: a música do Street Fighter. A montagem ficou bem engraçada, ele realmente é o Pastor Pilão. Fora as legendas que foram adicionadas depois, que conseguiram deixar esse vídeo ainda mais engraçado do que já é”.