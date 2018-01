A sitcom Community, exibida nos Estados Unidos pela NBC, estreia sua nova temporada nesta noite de quinta, 23. No entanto, fãs da série que já acompanham o perfil dos personagens no Twitter poderão conferir uma espécie de pré-episódio em tempo real na rede social.

A série é centrada em um peculiar grupo de estudantes de uma universidade comunitária americana – as chamadas “community colleges”, que tem entrada e currículo mais acessíveis. A pré-temporada no Twitter vai mostrar os amigos combinando a primeira reunião de estudos do novo semestre.

A Entertainment Weekly reuniu todos os Twitters dos personagens de Community em uma só página. Também é possível acompanhar as postagens em tempo real na página oficial da série.