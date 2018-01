O YouTube vai transmitir o carnaval de Salvador deste ano em um canal criado especialmente para o evento, anunciou o site de vídeos em seu blog.

No site http://www.youtube.com/carnaval, o YouTube vai transmitir os shows dos trios elétricos que percorrerão as ruas da capital baiana entre os dias 3 e 8 de março.

A primeira apresentação de carnaval do YouTube, porém, será no sábado, 19, quando o site vai transmitir ao vivo o show de Ivete Sangalo que ocorre também em Salvador. O site gravou um vídeo com a cantora para anunciar o evento.