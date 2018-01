Na noite de ontem, terça-feira, o mundo todo estava sincronizado para acompanhar o primeiro episódio da última temporada de Lost. Faltavam poucos minutos para a estreia do capítulo (0h de Brasília) e a hashtag #LOST começava a dar indícios de que estaria entre os tópicos mais comentados do Twitter.

Foi aí que Tessália Serighelli, a Geni de 2010, roubou a cena. Minutos após sua eliminação recorde no BBB 10 – 78% de mais de 30 milhões de votos – a @twittess viu seu nome (e piadas relacionadas a ele, com vários termos perjorativos) pipocarem no ranking dos trending topics. No Brasil e em São Paulo, isso já era esperado. Mas o que dizer da cidade de Seattle, cujo Top 10 era inteiramente relacionado à publicitária?

Trending topics, das 23h30 de terça-feira: Brasil, Mundo, Seattle e São Paulo

Quando Boninho anunciou os confinados desta edição, ficou claro a ponte que ele queria construir entre a audiência “tradicional” e aquela “virtual”, dita formadora de opinião, que existe na internet. O BBB 10 vem sendo um sucesso no Twitter, seus usuários fazem campanha até da marca de detergente que patrocina o programa. A presença de Tessália, uma das tuiteiras brasileiras mais polêmicas desde que o serviço se popularizou, foi o grande empurrão para tal buzz. Ao anunciar a eliminação da tuiteira, Pedro Bial até provocou: “vem tuitar aqui fora agora, Tessália”.

Sua eliminação chamou a atenção do mundo, que por 30 minutos esqueceu de Lost e ficou se perguntando porque o nome de uma região grega estava fazendo tanto barulho. Na manhã desta quarta-feira já é possível ver o estrago: a coitada está sendo sacaneada no mundo todo.

Resta saber agora, sem a vilã que foi escurraçada, como será a continuação desse imenso burburinho.