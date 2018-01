O YouTube vai transmitir ao vivo alguns dos desfiles da semana de moda de Nova York, que começa nesta quinta-feira, 10, e vai até o dia 17, quinta-feira. O anúncio foi feito no blog do YouTube.

Segundo o site de vídeos do Google, três ou quatro desfiles serão transmitidos ao vivo por dia, incluindo as coleções de Carolina Herrera, Herve Leger e Narciso Rodriguez.

A transmissão ocorre no canal especialmente criado para a New York Fashion Week, no endereço http://www.youtube.com/liverunway.

Além dos desfiles, o YouTube pretende publicar vídeos de entrevistas com estilistas e das festas.