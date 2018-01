Dá para acreditar que o burburinho nas redes sociais consiga prever quais os filmes e atores vencedores no Oscar desta noite? Eu acho que não, mas a consultoria Meltwater Group – que já errou bastante quando tentou acertar os vencedores do Grammy – acha possível. O Discurso do Rei seria o melhor filme, James Franco o melhor ator e Natalie Portman, disparada, a melhor atriz. Ironicamente, nem sinal de A Rede Social em nenhuma das categorias principais.

