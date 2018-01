Sabe aqueles comerciais incríveis e milionários que aparecem durante o Super Bowl, mas só para o público americano? Então, eles já estão na web, é claro, e disponíveis para o mundo todo. No canal do YouTube Adblitz dá para assistir e votar em todas as publicidades que foram ao ar ontem à noite nos EUA, enquanto rolava a grande final do futebol americano. É um melhor que o outro.

Aliás, lembram que eu prometi fazer um Top 5 dos melhores? Lá vai – curiosamente, quase todos têm a temática hi-tech.