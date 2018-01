O Brasil para em época de Copa do Mundo. É verdade, porém, não é só aqui que as ruas ficam desertas a cada quatro anos. Grande parte do mundo fica paralisado diante da televisão durante o torneio esportivo. Para mostrar a paixão coletiva compartilhada por todos os lugares a empresa de artigos esportivos Olympikus produziu durante a Copa do Mundo de 2010 o projeto “A Copa das pessoas”, documentário sobre o Mundial na visão dos torcedores. Para isso, contratou cineastas dos 32 países participantes do campeonato para que filmassem as torcidas em seus próprios países.

O roteiro do filme é feito a partir da inteligente edição de imagens, que leva o espectador a ver uma partida de futebol na qual o mundo todo está torcendo para o mesmo time. Sem nenhum diálogo ou imagem dos jogos, o documentário consegue mostrar e explorar tensão, emoção, tristeza, euforia e alegria em estado latente presentes em uma disputa.

Vale a pena assistir. Muito bem feito, muito bem editado e, mais que isso, uma ótima história que é contada de jeito criativo e cativante. No Brasil, os cineastas que captaram as imagens da torcida no Rio de Janeiro foram Renato Martins, Gabriel Santucci e André Markwald. Ponha o fone de ouvido, coloque ausente no MSN e gaste bem seus próximos 15 minutos. (Se preferir ver o vídeo todo junto, entre aqui).

Parte 1

Parte 2

Parte 3