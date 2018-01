*Esse texto foi originalmente publicado no caderno “TV” no Estadão de 14/08/2011

Comer, viajar e aprender

Em um minuto.Série de três vídeos feita por australiano celebra

os valores simples da vida



Comer, viajar e aprender. O que mais pode se querer da vida além disso? Foi a partir da máxima simplificação das principais coisas da vida que o ilustrador e cineasta amador australiano Rick Mereki resolveu resumi-las em três vídeos incrivelmente bem editados e encantadoramente simples.

Durante 44 dias em uma viagem que passou por onze países, ele e dois amigos (os conterrâneos Andrew Lees e Tim White) filmaram cenas parecidíssimas em diferentes locações, todas concentradas nos três temas que escolheu – os verbos “Eat” (comer), “Move” (“mover”, mas também associado ao sentido de viajar) e “Learn” (“aprender”).

O truque do filme veio na sala de edição, quando diferentes situações e paisagens se justapunham, complementando-se e celebrando os três verbos que batizam a série de vídeos. Assim, assistimos a pequenos filmes de um minuto editados de forma muito ágil – mas não frenética – que superpõem lugares, situações, refeições e pessoas, num movimento sempre contínuo. Para assisti-los, visite a página de Mereki no Vimeo: http://vimeo.com/rickmereki

TOP 5

Tem gente que adora se exibir e mostrar como seu som novo é potente. Mas esse cara que ligou um subwoofer ao computador exagerou.

O apresentador Conan O’Brien improvisou um cover de Creep, do Radiohead com a banda Edward Sharpe & the Magnetic Zeros.

Psicodélico esse comercial de TV antidrogas dos anos 70, que compara o vício à obsessão em querer construir coisas com Lego.

Quando você acha que as coisas não podem piorar, eis que surge Sérgio Mallandro arriscando uma nova carreira: rapper. Socorro!

A sutil diferença entre o plágio e a homenagem: a minissérie O Astro, da Globo, copiou escancaradamente uma cena do filme Watchmen.

