As fantásticas luzes do ártico

Pólo Norte. Fotógrafo norueguês registra momento em que o sol se põe pouco antes de nascer

“Meu fenômeno natural favorito é um que eu nem sei qual é o nome, mesmo depois de conversar com meteorologistas e astrofísicos. Me refiro a um fenômeno que chama-se A Luz Ártica e que ocorre entre duas a quatro semanas antes de ser possível ver o sol da meia-noite”, explica o fotógrafo norueguês Terje Sørgjerd, que, depois de tentar por quatro anos, finalmente conseguiu o registro que queria no vídeo The Arctic Light.

Nele, capturou um pôr do sol que se funde a um nascer do sol. “Os dois movimentos são conectados em um mesmo show de cores e luzes maravilhosas que dura entre 8 e 12 horas. O sol mal desaparece no horizonte e volta logo em seguida. É a luz mais colorida que eu conheço”, diz.

Ao fazer o vídeo, o fotógrafo usou um processo chamado time-lapse, que acelera a velocidade da cena. O resultado é de cair o queixo.

