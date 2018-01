Por Éverton Molina da Silva

É comum que após contratar um host para hospedagem de aplicações web em geral surja a dúvida: Será que estamos fazendo a melhor escolha?

À medida que este tipo de aplicação é submetido a campanhas, sejam elas de e-mail marketing, social ou media display a performance da aplicação, assim como infra-estrutura pode sofrer alterações.

Considerando que muitas vezes não temos tempo, nem recursos necessários para realizar testes de performance (carga e stress test), contratar uma rede de fornecimento de conteúdo (CDN) e fazer o setup de ferramentas mais poderosas de monitoramento como Nagios e Newrelic, resolvi, num passado não muito distante procurar por soluções menos robustas onde eu possa monitorar a disponibilidade das aplicações pós deploy, fornecendo indicadores simples como a disponibilidade geral e se a aplicação esta no ar, ou não.

O objetivo desse post é falar um pouco sobre uma alternativa de monitoramento simples, que atenda necessidades básicas com eficiência e o melhor, gratuitamente.

Basicamente o monitoramento se dá através de duas ferramentas, Uptime Robot e o Boxcar:

O Uptime robot [ https://uptimerobot.com/ ] é uma ferramenta gratuita de monitoramento, ela checa a cada 5 minutos (ou mais dependendo da configuração) o header status code (“200-ok”, “404-not found”, etc)

Se for ~400+ e 500+ significa que o site não esta carregando e um alerta é enviado através de diversas formas como e-mail, twitter, hipchat, slack, entre outros aplicativos de terceiros.

A operação do Uptime Robot é muito simples, logo após fazer o cadastro e clicar na opção para criar um novo monitoramento é possível escolher o seu tipo, as opções disponíveis hoje são:

http(s): checa o status code de uma determinada url (vamos utilizar esta em nosso exemplo)

keyword: Busca por uma determinada string no código fonte da página web, um exemplo útil neste caso é programar um alerta caso o snippet do GA (Google Analytics) não esteja presente no fonte da página.

Ping: faz o ping em um determinado IP

Port: Monitora qualquer porta (exemplo HTTP, FTP, DNS, SMTP, IMAP, etc.) retornando os status Up ou Down

Nesta mesma tela também é possível customizar a frequência/intervalo de monitoramento:

Feito isso, dentro do próprio painel administrativo do Uptime Robot é só configurar as formas de notificações desejadas através do menu “My Settings” / seção “Alert Contacts”.

É aqui, na configuração de alerta que há algum tempo atrás o pessoal do Uptime Robot lançou uma integração que ao meu ver tornou o Uptime Robot muito mais eficiente, já que, na primeira vez que utilizei a ferramenta isoladamente achei útil, mas confesso que a notificação de downtime via e-mail não era suficiente e efetiva, muitas vezes ficavam paradas na caixa de entrada do e-mail por horas até serem visualizadas.

Sentia falta de uma notificação mais ativa e em tempo real. Para suprir essa necessidade a integração com Boxcar fazendo push notification caiu como uma luva.

O Boxcar [ https://boxcar.io/ ] é uma plataforma de push notification para iOS, após criar uma conta no Boxcar um access token é gerado, com isso em mãos é só informar na seção de alertas do Uptime Robot:

Pronto! A integração esta feita e a cada alerta de downtime, assim como uptime, o push será enviado:

Dentro do painel administrativo é possível visualizar os indicadores/métricas de todas as aplicações configuradas (limite de 50 por usuário):

Conclusão

Bom, está ai uma maneira simples e gratuita de monitorar app`s web, ao menos avaliar a disponibilidade média e ser notificado a cada downtime.

Os indicadores gerados são fundamentais na tomada de decisão sobre a permanência ou não no fornecedor de hosting.

O legal do Uptime Robot é que esta em constante evolução, no blog oficial é possível acompanhar o lançamento de novas features, assim como parcerias e integrações disponíveis: http://blog.uptimerobot.com/

Observações

1. Ambas as ferramentas possuem diversas funcionalidades e opções de customização que não foram abordadas pois fogem do propósito deste post.

2. Intrinsecamente o Uptime Robot faz mais de uma verificação do header status antes de enviar o alerta, ou seja, não enviam o alerta no primeiro retorno de “indisponível”.