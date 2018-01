8 em cada 10 brasileiros estouram plano de dados no celular, diz Deloitte - Link - Estadão

Tiago Queiroz/Estadão Segundo a pesquisa da Deloitte, 60% dos brasileiros disseram que já tentaram reduzir ou limitar o uso de seus smartphones

O seu pacote de dados de internet móvel vive acabando antes do fim do mês? Saiba que não é só com você: oito em cada dez brasileiros que possuem um smartphone costuma estourar a franquia de dados do celular. Os dados fazem parte do Global Mobile Consumer Survey 2017, estudo divulgado pela consultoria Deloitte na tarde desta terça-feira, 3, durante a Futurecom, feira de telecomunicações que acontece nesta semana em São Paulo. "Essa é uma tendência bastante frequente entre os usuários mais jovens, que tem maior consumo de vídeo no celular", disse Marcia Ogawa, sócia-líder de tecnologia, mídia e telecomunicações da Deloitte no Brasil.

Segundo a pesquisa, realizada pela consultoria com 2 mil pessoas entre 18 e 55 anos no País, mais da metade dos entrevistados têm pacotes menores de 3 GB por mês. Um em cada cinco brasileiros, por sua vez, não sabe qual é o tamanho do plano que tem contratado com sua operadora.

"O apego do brasileiro com relação às tecnologias móveis é algo que merece ser estudado", disse Márcia Ogawa. Segundo a pesquisa, 87% dos participantes disseram ter um smartphone (ou ter acesso frequente a um aparelho do tipo) -- no ano passado, eram 80% dos entrevistados. "Surpreende que isso aconteça em um ano de crise", destacou Márcia. Segundo a pesquisa, o smartphone segue sendo o sonho de consumo do brasileiro, sendo um item que 62% dos entrevistados pretende adquirir nos próximos meses.

A relação dos brasileiros com o smartphone também é muito próxima -- segundo a pesquisa, o dispositivo é um companheiro de todas as horas do dia. Entre os jovens de 18 a 24 anos, por exemplo, 45% dos entrevistados dizem conferir notificações de mídias sociais durante a madrugada -- entre todas as idades, esse índice cai para 33%, mas ainda é mais alto em que outros países. No Reino Unido, por exemplo, ele é de apenas 10%.

Essa proximidade, no entanto, nem sempre é considerada benéfica pelos usuários, a ponto de 60% dos brasileiros entrevistados pela Deloitte terem dito que já tentaram reduzir ou limitar o uso dos aparelhos.

Aplicativos. Muito disso tem a ver com os aplicativos favoritos dos brasileiros. Segundo a pesquisa da Deloitte, 94% dos donos de smartphones usa aplicativos de mensagens instantâneas, como o WhatsApp, enquanto 89% deles têm aplicativos de redes sociais, como Twitter e Facebook.

Nesses aplicativos, cerca de 82% dos brasileiros costuma compartilhar imagens ao menos uma vez por semana, e três em cada quatro entrevistados costuma publicar vídeos pelo smartphone. Pouco abaixo disso, estão os aplicativos de email (citado por 82% dos entrevistados) e de ligações por voz (80%).

Jornada mista. Outro dado medido pela pesquisa da Deloitte é a relação dos brasileiros com o smartphone na vida pessoal e no trabalho.

Segundo o levantamento, 64% dos brasileiros costuma usar com frequência o celular durante o horário de trabalho para resolver problemas pessoais. Além disso, 48% dos entrevistados no País costuma usar o smartphone por razões profissionais fora do horário de trabalho.