A corrida do sinal digital em São Paulo - Link - Estadão

JF DIORIO/ESTAD?O Regina ganhou aparelho da filha, Rosane, para continuar a assistir TV

Moradora de Guarulhos, na Grande São Paulo, Regina Ottati se preocupa com o fim do sinal analógico desde o início do mês. O televisor é seu companheiro diário, já que o ânimo para fazer tricô ou sair de casa desapareceu após o falecimento do marido, há um ano. “Gosto muito de assistir a novelas e a programas musicais”, conta a manicure. “Ver TV é tudo o que eu faço quando não estou no trabalho.”

A preocupação com o fim do sinal analógico surgiu no início de março, quando Regina percebeu que sua TV não era compatível. “Aparecia o aviso que minha TV era analógica e fiquei apavorada”, conta. Ela diz que não tinha dinheiro para comprar um conversor.

Como solução, a filha Rosane Ottati juntou suas economias e comprou um conversor para dar de presente de aniversário à mãe. A instalação foi na última terça-feira, e Regina já está desfrutando do sinal digital. Apesar da melhora na qualidade de imagem, a manicure não aprovou a mudança que a obrigou a pagar por um conversor. “Isso é palhaçada.”

Retirada. A ajudante geral Daniele Lima, 32 anos, também critica o fim do sinal analógico. Beneficiária do Bolsa Família, ela poderia receber o kit com conversor e antena gratuitamente da Seja Digital, empresa que coordena a distribuição dos kits. Contudo, como tem TV a cabo em casa, adiou a retirada.

Na semana passada, porém, ela foi pega de surpresa quando os canais SBT, Record e Rede TV! desapareceram da TV por assinatura por divergências sobre o pagamento de direitos de transmissão. “Gosto muito destes canais e não queria ficar sem”, explica. “Fui atrás do conversor.”

A essa altura, porém, já não havia mais conversores para entrega imaediata no posto mais próximo de sua residência, na zona leste de São Paulo. Por isso, a partir desta quarta-feira, Daniele vai continuar sem seus canais favoritos.