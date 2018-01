Adobe vai parar de atualizar o Flash em 2020 - Link - Estadão

Foto: Claudia Tozetto/Estadão A Microsoft anunciou que vai descontinuar o software de edição de imagens Paint nas próximas atualizações do Windows. O programa acompanha o sistema operacional há 32 anos, desde a primeira versão do Windows. Apesar de bastante limitado, o editor de imagens é muito querido pelos usuários, que se lembram com nostalgia das brincadeiras e desenhos feitos no editor na era pré internet. Para ajudar os órfãos do editor, o Estadão preparou uma lista com oito editores que podem ser bons substitutos para o Paint. Confira na galeria!

Foto: Paint.NET O Paint.NET é um programa gratuito de edição de fotos e imagens. Ele possui uma interface bastante simples, assim como o Paint, mas oferece mais recursos. Como no Photoshop, no Paint.Net é possível criar camadas de edição e aplicar diversos efeitos, ainda que ele não seja um software profissional. É uma boa opção para quer quiser ter um editor básico no computador.

Foto: Carolina Ingizza/Estadão O Pixlr, por sua vez, é uma boa pedida para quem quiser um bom editor de fotos sem precisar baixar um software. Totalmente online e gratuito, o programa oferece funções bastante similares às do Photoshop tradicional. É possível criar imagens em camadas, usar seleção automática, carimbo, pincéis e outros diversos recursos.

Foto: Carolina Ingizza/Estadão Já o Pixlr-o-Matic é uma versão bastante reduzida do Pixlr. Ele pode ser uma alternativa interessante para quem usava o Paint para edições muito simples de imagens. Na verdade, o software online é quase como um Instagram para desktop, já que seus recursos são somente filtros, molduras e ferramentas de corte. É útil para edições rápidas de fotografias.

Foto: GIMP O GIMP é um dos editores de fotos gratuitos mais famosos do mercado. É mais complexo que o Paint, mas ainda intuitivo. Ele possui vários pincéis e efeitos pré-prontos para fotografias, o que o deixa mais acessível, mas também pode ser usado para fins profissionais, já que conta com muitos recursos avançados dignos do Photoshop.

Foto: PhotoScape Assim como o GIMP, o PhotoScape é um software gratuito de edição de imagens. Ele foi feito especialmente para Windows e permite a edição de fotografias, criação de imagens, GIFs e alteração de várias fotos de uma vez só. Ele possui uma interface bastante simples, mas é uma alternativa mais sofisticada que o Paint para suas imagens.

Foto: Krita O Krita vai ser útil para aqueles que usavam o Paint para desenhar e criar imagens do zero. Ele é um software de edição gratuito feito especialmente para artistas. Ele oferece ferramentas variadas para pintura e desenho digital, como pincéis, texturas e filtros. Apesar do foco em desenhos, também é possível editar fotografias no programa.

Foto: Carolina Ingizza/Estadão O Polarr é um bom editor de imagens online, assim como Pixlr, e ele oferece também um bom aplicativo gratuito para iOS. Ele permite a edição de fotografias em diferentes formatos e oferece muitas ferramentas de ajuste de cor, brilho e saturação para facilitar o trabalho do usuário.