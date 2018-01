África deverá ter 1 bilhão de conexões móveis à internet até 2022 - Link - Estadão

Foto: Tiago Queiroz/Estadão Os mapas sumiram com a chegada dos práticos guias de ruas. Os guias de ruas desapareceram com a chegada do GPS. E, agora, o GPS está cada vez menos popular com a chegada do smartphone. Afinal, aplicativos como Waze e Google Maps são mais práticos e fáceis de usar do que a maioria dos GPSs. Além disso, é um aparelho a menos a ser comprado e usado.

Foto: Alex Silva/Estadão Antigamente, todo mundo tinha uma lanterna em casa para o caso de acabar a luz. Agora, o flash da câmera de um celular — ou, até mesmo, apenas a tela do smartphone — já cumpre a função dos aparelhos luminosos em pequenos ambientes.

Foto: Naser Hawamdeh/Creative Commons As máquinas fotográficas com filmes foram substituídas rapidamente, na década de 2000, pelas câmeras digitais. Agora, os smartphones começam a tomar lugar dos aparelhos para fotos. Afinal, agora basta tirar o celular do bolso e, rapidamente, um registro foi feito diretamente em seu telefone.

Foto: Reprodução Qualquer pessoa (incluindo muitos jornalistas) que quisesse ter o registro de uma conversa precisava de um gravador. Estes aparelhos, obviamente, não eram os melhores: precisavam de pilhas e tinham uma memória extremamente limitada. Os smartphones, com aplicativos nativos, conseguem gravar conversas e entrevistas com muito mais facilidade. Aplicativos também podem ser baixados para ume melhor experiência.

Foto: Divulgação No lugar de um despertador tocando em seu criado-mudo sem parar, um smartphone tocando uma música de seu agrado. Bem melhor, não? Ainda é possível colocar jogos no despertador do smartphone para fazer a pessoa acordar sem enrolar ou ainda dá para apertar o botão 'Soneca' e dormir mais alguns minutinhos.

Foto: Maurizio Pesce/Creative Commons Quando o MP3 Player surgiu, foi um sucesso. Afinal, as pessoas não precisavam mais andar com os gigantescos tocadores de CDs. Agora, bastava um pequeno aparelho que armazenava infinitas músicas em formato MP3. Com a chegada do smartphone e, principalmente, dos serviços de streaming, a função do aparelho acabou sumindo.

Foto: Reuters A necessidade de ter um relógio em seu pulso acabou sendo questionada após a chegada do smartphone. Afinal, qual o motivo, além de estético, de ter um aparelho em seu pulso mostrando as horas, se um celular pode realizar a mesma função?

Foto: Divulgação Dois itens básicos em qualquer celular. Apesar de ainda ser necessário usar calculadoras e calendários físicos para determinadas atividades, os smartphones acabaram assumindo a função de mostrar os dias e compromissos — enviando notificações de eventos, inclusive — e fazer contas, sejam elas simples ou complexas.

Foto: Juan Jimenez Martínez/Creative Commons Para se fazer uma lista de compras ou qualquer outro tipo de anotação, era preciso achar um papel e uma caneta. E ainda guardar bem o papel, para não perder a informação. Com a chegada do celular, o cenário mudou e ficou muito mais fácil usar aplicativos, como OneNote ou EverNote, para fazer suas anotações ou marcar qualquer outra coisa para lembrar depois.