Amazon Prime Video passa a aceitar cartão de crédito nacional - Link - Estadão

A Amazon anunciou nesta terça-feira, 31, que seu serviço de streaming de vídeo, o Amazon Prime Video, vai passar a aceitar cartões de crédito nacionais. Lançado no Brasil em dezembro de 2016, o serviço cobrava em dólar (US$ 5,99 por mês) e só aceitava cartões de crédito internacionais.

Com isso, a mensalidade do serviço passa a ser de R$ 14,90 por mês – segundo a Amazon, os usuários que aderirem ao serviço agora poderão pagar R$ 7,90 nos seis primeiros meses. Além da novidade, a Amazon promete que terá mais conteúdos com legenda e dublagem em "português-brasileiro" (pt-br).

Hoje, o Amazon Prime Video está disponível para uma série de plataformas – entre elas, smartphones e tablets Android e iOS, bem como nos videogames PlayStation 4 e Xbox One.

Entre as vantagens do serviço, está a de que é possível baixar todos os seus conteúdos para assistir offline.

Além disso, o streaming da Amazon também tem séries exclusivas como American Gods, Transparent e The Man in the High Castle, bem como a exibição de jogos da liga de futebol americano dos EUA (NFL).