ITACI BATISTA Agência Nacional de Telecomunicações regula as operadoras de telefonia no País

O presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Juarez Quadros, e o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Eduardo Guardia, se reuniram nesta quarta-feira, 14, para discutir a licitação do lote remanescente da faixa de 700 MHz, por meio da qual é possível oferecer internet 4G. De acordo com com Quadros, a expectativa é que o edital seja lançado no segundo semestre.

Na reunião, foi discutido o preço de referência para o edital, mas, de acordo com o presidente da Anatel, os valores ainda não foram definidos. A expectativa, porém, é que esse lote possa render valores blionários para o Tesouro Nacional. Essa arrecadação não está prevista no Orçamento deste ano.

A licitação da faixa de 700 MHz foi realizada em setembro 2014. Na época, a Anatel dividiu a frequência em quatro lotes de alcance nacional, adquiridos pelas empresas Vivo, Claro e TIM. A Oi, que já enfrentava dificuldades econômico-financeiras, não participou da disputa. Com o leilão, o governo conseguiu arrecadar R$ 5,851 bilhões.

No mercado, a expectativa é que a Oi, que teve o processo de recuperação judicial aprovado pela Justiça, tenha condições de comprar esse lote agora. Mas, em tese, as empresas que já possuem a frequência também podem adquiri-lo, se quiserem ampliar sua cobertura no País.

“O leilão está previsto na agenda regulatória da Anatel para 2018. Viemos conversar sobre o encaminhamento desse processo e vamos ter várias reuniões para tratar do preço”, afirmou.

Bloqueios. O presidente da agência também se reuniu com a Receita Federal para discutir uma operação conjunta de combate à pirataria de aparelhos de celular, que aumentou muito nos últimos meses. Além de importar celulares piratas, criminosos têm trazido para o País aparelhos que permite a clonagem de IMEI (Internacional Mobile Equipment Identity), um número que tem a mesma função do chassi de um automóvel.

Cada celular tem um número de identificação único e global. Clonando IMEIs, vários celulares podem ficar com o mesmo número de identificação, o que dificulta a ação da Anatel, que, ao bloquear registros duplicados ou triplicados, acaba por bloquear também o telefone original, do cliente vítima da clonagem. “Viemos discutir uma operação conjunta, que envolveria diversas áreas do governo, como Anatel, Receita Federal, Política Federal e outros órgãos de combate a esse tipo de ação”, disse.

Após o encontro na Fazenda, Quadros falou rapidamente com jornalistas e explicou que a reunião da Anatel que iria analisar o processo que discute a caducidade da Oi ficou para o dia 22 de fevereiro. Segundo ele, com a aprovação do plano de recuperação judicial da operadora, o processo de caducidade da concessão, aberto pela Anatel no ano passado, perde sentido. Porém, como foi aberto, ele tem que ser formalmente analisado pela diretoria. “É uma pauta que cai, mas burocraticamente o processo tem que ser apreciado”, acrescentou.