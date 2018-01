Aos 89 anos, Cid Moreira vira youtuber para divulgar a ‘palavra de Deus’ - Link - Estadão

Arquivo pessoal Cid Moreira, no estúdio de sua casa, gravando os vídeos para o Canal da Bíblia

Durante anos, os brasileiros se acostumaram a ouvir “boa noite” e as frases da Bíblia pela voz de Cid Moreira. Agora, o locutor de 89 anos também chegou ao YouTube: recentemente, ele estreou no site de vídeos o Canal da Bíblia, que contém vídeos com os textos do livro sagrado narrados na íntegra. “Estou em uma fase gloriosíssima. Não estou investindo só em mim, mas em todos, porque estou levando a palavra de Deus ao YouTube”, diz Cid, em entrevista ao Estado por telefone.

Prestes a completar 90 anos, o locutor grava os vídeos em um estúdio em sua própria casa. “Meu computador é um Macintosh, e eu gravo tudo com ajuda do ProTools”, diz Cid. “Sou eu mesmo quem adapta os textos”. Além da narração dos vídeos, o projeto também tem fins educativos: a cada semana, o canal divulga questões para um plano de estudos de um dos livros da Bíblia. O usuário que chegar ao final do conteúdo receberá um certificado da Sociedade Bíblica do Brasil.

Segundo Cid, além de levar a palavra de Deus para a internet, o projeto também serve para reunir seus trabalhos em um só lugar. “Muita gente pega minhas mensagens e coloca no YouTube, e acaba lucrando com propaganda com isso, né?”, comenta o locutor. Para ele, o YouTube é a possibilidade de cada um ter a sua própria emissora de TV. “É uma TV em miniatura. Quem tiver mais audiência é que vai fazer sucesso”, explica o veterano. “Você vê o dedo de Deus em tudo: quando é que eu ia sonhar em ver minha voz na tela do computador?”

Por enquanto, o canal de Cid Moreira ainda tem números modestos para o YouTube: são pouco mais de 8 mil inscritos, enquanto todos os 414 vídeos publicados até aqui na plataforma têm cerca de 120 mil visualizações. É pouco até mesmo perto do número de vendas dos CDs que o locutor fez com os livros bíblicos durante as décadas de 1990 e 2000, que alcançaram mais de 10 milhões de cópias vendidas.

Longevidade. Nascido em Taubaté em 1927, Cid chegou em 2017 a 72 anos de carreira, divididos entre rádio, cinema, teatro e TV – ele está presente na versão brasileira do Guinness Book, por ter apresentado o Jornal Nacional entre 1969 e 1996. “Todo mundo fala ‘Boa Noite”, né, mas foi o meu que marcou as pessoas”, brinca o apresentador.

Cheio de planos, o locutor deixou escapar para o Estado dois projetos novos para os próximos meses: o primeiro é um documentário sobre sua trajetória, que deve ter 90 minutos de duração e estrear até o final do ano.

Agência O Globo Cid Moreira, quando apresentava o Jornal Nacional, ao lado de Hilton Gomes, nos anos 1970

Já o segundo, que estava em andamento antes da criação do Canal da Bíblia, é a locução de poemas de famosos escritores brasileiros. “As pessoas precisam conhecer poetas como Carlos Drummond de Andrade”, comenta sua mulher, Fátima Moreira, durante a entrevista com o Estado. “Na Bíblia está escrito que há um tempo para tudo. Talvez seja algo que eu faça em 2018”, diz Cid, que estava em uma aula de pilates antes de atender à ligação da reportagem do Estado.

“Até tenho alguns aparelhos de musculação aqui em casa, mas para mim eles já estão superados. O pilates resolve tudo”, diz Cid. Segundo o apresentador, ele jogava tênis até o ano passado, mas preferiu não arriscar. “Tenho visto aí gente mais nova que eu e ter de passar por um processo todo de recuperação. É algo muito difícil”. Antes de encerrar a entrevista, porém, Cid fez uma recomendação à reportagem: “você precisa aproveitar, tem que se cuidar na sua idade, fazer pilates e ter uma boa alimentação”. Dada a vitalidade do narrador, talvez seja melhor levar a sério o conselho.