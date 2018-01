Apaixonados por tecnologia chegam de todo o Brasil para a Campus Party - Link - Estadão

Mariana Lima/Estadão O empresário William Tomozaw veio de Foz do Iguaçu com a família para acampar pela primeira vez na Campus Party

No início da manhã desta terça-feira, 30, dezenas de entusiastas do mundo da tecnologia se aglomeravam em uma das portas do Anhembi, em São Paulo, lugar que vão dormir até o próximo domingo, 4. Nos três pavilhões do centro de convenções acontece a 11ª Campus Party Brasil, maior evento de tecnologia e games do País.

Na porta, Eder Nogueira, de 23 anos, lamentava ter sido na vez dele que o sistema que faz o credenciamento dos campuseiros -- como chamam as pessoas que vão dormir na Campus Party -- caiu.

"Passei as últimas 23h dentro de um ônibus", disse ao afirmar que que veio de Goianésia, interior de Goiás em um ônibus fretado dividido com amigos. "A galera vai me sacanear demais por ter sido logo na minha vez". A organização do evento disse que não houve quedas no sistema de credenciamento na manhã de hoje.

Mariana Lima/Estadão Eder Nogueira enfrentou 23h de viagem para conhecer a Campus Party Brasil

Essa é a segunda vez de Nogueira no evento. A primeira delas foi no ano passado, em Brasília. "Eu ouvi dizer que a Campus Party de São Paulo é maior, então eu espero que ela seja maior em tudo: número de participantes, palestras, debates etc.", completou.

Gabriela Takeda, de 13 anos, aproveitou os últimos dias de férias e embarcou em uma viagem de 19 horas de Foz do Iguaçu a São Paulo, acompanhada dos pais e do irmão. "Eu adoro robótica e estou ansiosa pelas oficinas", disse ao se preparar para receber autorização especial para acampanhar no campus.

O empresário William Tomozaw, 39 anos, pai de Gabriela disse que ouviu de amigos sobre o evento e decidiu viajar com toda a família para uns dias de "férias" na Campus. A família veio acompanhada de mais 30 pessoas em um ônibus que passou por Foz do Iguaçu e Pato Branco.

"Adoro tecnologia e acho bom para as crianças viverem uma experiência como essa. Não são só as coisas diferentes que eles mostram, mas também a convivência com pessoas diferentes", disse Tomozaw.

Contatos. Os nove funcionários da startup PRTE vieram de Florianópolis, Juíz de Fora, Barbacena e Botucatu para passar uns dias acampando no evento. Pedro Santana, 32, presidente da empresa, disse que trazer a equipe para o Campus é uma forma de oxigenar as ideias.

"Aqui, conhecemos pessoas do mundo inteiro que pensam diferente e que podem nos dar boas ideias. Além do que, há empresários e investidores, é um ótimo lugar para fazermos networking".

O evento. A Campus Party 2018 espera receber 100 mil pessoas até domingo, 4, entre eles, 12 mil campuseiros e participantes. As palestras e atividades acontecem praticamente 24h por dia atendendo diferentes tipos de público nos três pavilhões do Anhembi, ocupando cerca de 77,7 mil m².

"A 11ª Campus Party será totalmente diferente dos anos anteriores, reformulamos tudo e criamos espaços curiosos. Para essa edição, por exemplo, teremos uma seção 'offline' com uma quadra de futebol para os campuseiros jogarem, espaços exclusivos destinados a aulas de yoga e de meditação. Queremos que não só a diversão, mas o bem estar dos campuseiros seja melhor este ano", anunciou Tonico Novaes, diretor geral da Campus Brasil.

Além dessa edição em São Paulo, a Campus Party terá eventos menores feitos em Natal, Bahia, Brasília e Belo Horizonte até o fim deste ano.