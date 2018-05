Reuters Aplicativo é usado por 1 milhão de pais para monitorar o uso de smartphones pelo seus filhos

Parte dos usuários do TeenSafe, aplicativo usado por pais para monitorar os celulares de seus filhos, tiveram suas senhas e e-mails vazados depois que um dos servidores usados no aplicativo foi exposto na internet. Ainda não se sabe quantos foram afetados com o vazamento. Segundo a empresa, mais de 1 milhão de pais usam o aplicativo pelo mundo.

Segundo o site de reportagem ZDNet, o vazamento aconteceu porque a empresa dona do aplicativo hospedou ao menos parte de seus servidores na nuvem, mas não colocou senhas para limitar o acesso aos dados lá armazenados. A reportagem diz, por exemplo, que Rober Wiggins, pesquisador de segurança do Reino Unido que analisa a exposição de dados públicos, encontrou dois servidores TeenSafe com os dados abertos.

No banco de dados, diz Wiggins, tinha o endereço de e-mail dos responsáveis que usavam o aplicativo, bem como o endereço de e-mail do ID da Apple do filho monitorado. Entre as informações expostas também estava o nome do dispositivo da criança e o identificador exclusivo de celular. Senhas do ID Apple das crianças e dos adolescentes também constavam nos bancos de dados.

Em entrevista ao ZDNet, a TeenSafe diz que já está adotando soluções contra o vazamento. "Nós tomamos medidas para fechar um dos nossos servidores que estava público e começamos a alertar os clientes que poderiam ter tido os dados vazados", disse um porta-voz da TeenSafe, no domingo, 20.

Antes disso, a equipe de reportagem verificou que além dos dados pessoais, existiam 10 mil registros de monitoramento e uso da plataforma realizados nos últimos três meses.

Empresa. O TeenSafe é aplicativo que se autodenomina como um app de monitoramento "seguro" para iOS e Android, que permite que os pais visualizem mensagens de texto e localização de seus filhos, monitorem para quem estão ligando, verifiquem o histórico de navegação na web e descubram aplicativos que eles instalaram.

Apesar de os dados vazados estarem armazenados em um texto simples, sem criptografia, empresa diz que usa a tecnologia para embaralhar os dados de seus servidores. A TeenSafe disse que continuava a avaliar a situação e "fornecerá informações adicionais" assim que estiverem disponíveis.