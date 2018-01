Após divisão do Bitcoin, mercado de moedas virtuais vive dúvida - Link - Estadão

Reuters Pioneira no mercado de moedas virtuais, Bitcoin é alvo de restrições na Rússia

Depois de ganhar destaque neste ano por quebrar o recorde de US$ 3 mil, o Bitcoin acaba de ganhar um novo concorrente no mundo das moedas digitais: ele mesmo. Neste 1º de agosto, um grupo de participantes do mercado de Bitcoin decidiu se separar da rede principal e criou a chamada Bitcoin Cash, que funcionará de forma paralela ao Bitcoin original.

Liderado por uma corretora chinesa, o grupo que optou pela dissociação aposta numa melhoria da tecnologia do blockchain -- tecnologia usada para processar as transações em Bitcoin e outras moedas virtuais -- para possibilitar crescimento ainda maior da criptomoeda no futuro. O blockchain funciona como se fosse um livro-caixa, no qual ficam registradas todas as transações efetuadas com bitcoin desde a sua criação, em 2009. Cada bloco seria uma página do livro-caixa, onde são gravadas as transações efetuadas de dez em dez minutos. Esses blocos possuem capacidade de armazenamento de 1 megabyte (MB) de informações. No Bitcoin Cash, os blocos passariam a guardar 8 MB.

Mas o sucesso do Bitcoin Cash não é garantido, assim como quase tudo relacionado ao mundo das criptomoedas. A incerteza das bolsas que negociam Bitcoin sobre os desdobramentos dessa divisão fez com que poucas delas se sentissem inclinadas a negociar a nova moeda. No Brasil, a Foxbit, principal bolsa de bitcoins, já avisou que não terá suporte para o Bitcoin Cash.

"Em princípio, estamos tratando o Bitcoin Cash como uma possível cortina de fumaça com o objetivo de aumentar a volatilidade. Num primeiro momento, não temos nenhuma garantia de dar suporte. Caso o Bitcoin Cash se consolide, é possível que, no futuro, a gente dê suporte para ele", disse ao Broadcast João Paulo Oliveira, especialista em blockchain e sócio da Foxbit. A Coinbase, uma das maiores plataformas que operam bitcoins no mundo, também já avisou que não irá negociar o Bitcoin Cash.

Algumas horas depois da divisão, o Bitcoin Cash parecia ter dificuldades em atrair mineradores, como são chamados os desenvolvedores da rede. O engenheiro de Bitcoin, Jameson Lopp, adiantou que "é provável que leve muitas horas" para que o primeiro bloco de Bitcoin Cash seja criado e, de acordo com a CoinDesk, principal consultoria da área, há a possibilidade de que a nova moeda seja abandonada caso novos blocos não sejam criados.