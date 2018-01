App de táxi recorre a 'Pokémon Go' para dar descontos - Link - Estadão

O sucesso do jogo Pokémon Go tem inspirado campanhas de marketing de diferentes empresas. A Easy Taxi trouxe uma interface temática do jogo para seu aplicativo, como uma forma de promover o EasyGo, um serviço de motoristas particulares, similar ao Uber, que foi lançado na semana passada.

Até domingo, dia 31, a foto dos motoristas será substituída pela imagem de diferentes pokémons, enquanto os passageiros serão identificados como o protagonista Ash, do desenho animado Pokémon.

A cada corrida completada, o usuário poderá ganhar uma insígnia Easy, um código de desconto para a próxima viagem via EasyGo. Os descontos variam de R$ 5 a R$ 15, dependendo de quão raro é o pokémon que identifica o motorista. Ao todo, o aplicativo selecinou mais de 30 monstrinhos diferentes.

Para ter direito ao desconto, porém, o usuário precisa compartilhar uma imagem da tela do celular mostrando o pokémon "capturado" e compartilhá-la na página oficial da Easy no Facebook. O código de desconto será enviado por e-mail para cada passageiro, na segunda-feira, 1º.

Procurada pelo Estado, a assessoria da Easy Taxi disse não ter uma parceria oficial com os desenvolvedores de Pokémon Go – a Niantic e a Pokémon Company.