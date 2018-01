App português reúne coleções de fotografias em vídeos criativos - Link - Estadão

Você já tentou organizar todas as fotos do seu celular? Lembra do trabalho que teve para separar as melhores imagens tiradas na sua última viagem? Nos dias de hoje, em que cada instante vale um flash, fica cada vez mais difícil arrumar tudo isso. Uma solução interessante pode ser usar o Storyo, aplicativo que acaba de chegar ao Brasil e promete reunir suas coleções de fotos em vídeos bacanas.

O serviço, de origem portuguesa, funciona como uma máquina de contar histórias: o usuário seleciona um período de tempo na galeria de fotos de seu smartphone e depois, por meio de um algoritmo, o app organiza todas as fotografias em um vídeo, que varia em tempo – 15, 30 ou 60 segundos –, layout e até mesmo trilha sonora.

Para organizar as fotos da sua última viagem, por exemplo, basta entrar no aplicativo, selecionar um período de tempo e criar uma narrativa, que irá mostrar o local que a foto foi tirada, além de horário e dia da semana.

“Muitas fotos que nós tiramos não são mais vivenciadas. Nós nunca mais as vemos de novo, pois ficam perdidas com as outras centenas de fotos que tiramos”, afirma o cofundador do Storyo, Filipe Vasconcellos. “Queríamos fazer um app que revivesse esses momentos.”

A plataforma está presente em 170 países de forma orgânica, mas o Brasil é o primeiro lançamento internacional do Storyo. Com este alcance geográfico, o app, lançado em 2014, tem versões para Android e iOS e já conta com mais de 500 mil vídeos criados com 8 milhões de fotografias.