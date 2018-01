Apple lança serviço de descoberta semanal no Apple Music - Link - Estadão

Um dos recursos mais elogiados do Spotify, o "Descobertas da Semana" já pode ser encontrado também no Apple Music. Chamado pela empresa de Tim Cook como "My Mix New Music" , o recurso indica para o usuário 25 sugestões de músicas com base no histórico de músicas da pessoa. A lista, então, é atualizada toda sexta-feira, possibilitando novas descobertas musicais.

No Apple Music, o novo recurso pode ser encontrado na aba "For You" e está ficando disponível para os usuários de maneira gradativa. Assim, o streaming conseguirá fazer com que o usuário varie suas preferências musicais para permanecer ainda mais no serviço.

Simples. A criação de uma lista de reprodução faz parte de uma reformulação maior do Apple Music, que foi criticado, no início das operações do serviço, por ser confuso em seu projeto original. Agora, a companhia busca simplificar o serviço de streaming para torná-lo mais acessível e aumentar ainda mais sua base de usuários.

De acordo com a Apple, a empresa já tem 15 milhões de assinantes pagos — enquanto o Spotify está com 30 milhões de clientes e 100 milhões de ouvintes.