Apple libera 70 emojis em nova versão do iOS - Link - Estadão

Apple Nas novas carinhas, a Apple trouxe expressões novas de raiva e confusão, além de um emoji que parece investigar algo e outro que pede silêncio.

Com a chegada da nova versão do sistema operacional iOS, a 11.1, a Apple liberou 70 novos emojis para os usuários de iPhone. Se forem consideradas as variações de tom de pele e gênero, o número total de carinhas chega a 239.

Para ter acesso aos novos emojis, é necessário ir até “ajustes”, procurar pela aba de “geral” e depois clicar em “atualização de software”. Em seguida, é só atualizar o aparelho para a versão 11.1 do sistema operacional.

As figuras fazem parte de uma lista de 56 novos emojis estipulados em março pelo Unicode Consortium — o órgão internacional que padroniza as imagens. Os novos desenhos já estão disponíveis no Android Oreo, mas a Apple trouxe a sua versão de design agora.

Confira os detalhes dos desenhos na galeria abaixo: