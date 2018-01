Apple Music alcança 10 milhões de assinantes - Link - Estadão

Divulgação

Lançado em junho do ano passado, o serviço de streaming Apple Music alcançou a marca de 10 milhões de assinantes, de acordo com o jornal Financial Times. O resultado mostra um crescimento de mais 53,8%, em menos de três meses, quando o CEO da Apple, Tim Cook, revelou que o serviço contava 6,5 milhões de usuários pagantes. Não há informações sobre o número de usuários gratuitos do serviço.

O aumento do número de usuários acontece após o lançamento em mais de 100 países e o desenvolvimento de uma versão do aplicativo para Android. Analistas já previam que o serviço teria forte adesão devido à vasta base instalada de usuários do iTunes e à estratégia bem-sucedida da Apple em sua loja de música digital.

Por mais que o crescimento seja considerável, o Apple Music ainda se encontra atrás de seu principal concorrente: o Spotify. Líder no segmento, o serviço conta com 20 milhões assinantes e 75 milhões de usuários ativos, segundo dados divulgados pela empresa em junho do ano passado.

O Apple Music é gratuito durante os três primeiros meses. Depois do período, o consumidor terá de desembolsar por mês entre US$ 4,99, para o plano individual, e US$ 7,99, para o familiar – que permite que até seis pessoas usem o serviço.