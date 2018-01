Apple Pay é lançado na Rússia - Link - Estadão

Reuters O Apple Pay já está disponível em 10 países

A Apple lançou na Rússia nesta terça-feira, 4, o seu serviço de pagamentos Apple Pay. Este é mais um passo da gigante da tecnologia, que busca estender o alcance do seu serviço de pagamentos móveis além dos Estados Unidos.

A Rússia já é o 10º país a receber o serviço de pagamentos móveis, atrás de Estados Unidos, Grã-Bretanha, Canadá, entre outros. Na Rússia, o serviço contará com parceiros de operação como Sberbank e Mastercard.

Para usar o Apple Pay, os consumidores precisam enconstar seus iPhones em terminais de pagamentos. Com isso, é possível pagar qualquer compra em substituição ao cartão de crédito.

Ainda não há data de lançamento do Apple Pay no Brasil, que recebeu, recentemente, os serviços do rival Samsung Pay.