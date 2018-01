Apple Pay entrará em operação na China em 18 de fevereiro - Link - Estadão

AP

O sistema de pagamento móvel Apple Pay, da Apple, deverá ficar disponível na China a partir de 18 de fevereiro para os clientes do Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), segundo representantes da companhia, que divulgaram a novidade por meio de publicações de redes sociais nesta terça-feira, 16.

A gigante de tecnologia já havia dito que o sistema seria lançado na China no início de 2016, fazendo com que o país se torne o 5º com presença do Apple Pay, conforme acelera o desenvolvimento de uma planejada nova fonte de receita. O ICBC é o maior banco comercial da China em ativos.

Um porta-voz da Apple se recusou a comentar sobre as publicações do ICBC sobre as projeções de lançamento. O banco ainda está preparado para se juntar a uma série de parceiros: o site da Apple na China lista 19 bancos chineses como sendo parceiros oficiais do Apple Pay, e a mídia estatal noticiou também que outros dois bancos vão se juntar ao serviço a partir de 18 de fevereiro.

A China, atualmente, é o segundo maior mercado em receita para a Apple. A companhia, entretanto, enfrenta uma batalha para corresponder rapidamente à expectativa em pagamentos móveis.

O início do Apple Pay foi menos afortunado que em outros segmentos, com ceticismo de varejistas em seu mercado doméstico. Na China, no entanto, o problema do Apple Pay será como competir com players dominantes e que já estão estabelecidos, atendendo a compradores bem acostumados a pagar por bens e serviços com seus dispositivos móveis.

/REUTERS