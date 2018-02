Reuters Aplicativo de mensagens instantâneas, o Telegram é bastante utilizado por usuários que precisam de privacidade por seu protocolo de criptografia seguro

A Apple removeu o aplicativo de mensagens instantâneas Telegram de sua loja de aplicativos, a App Store. De acordo com o site de tecnologia The Verge, o aplicativo desapareceu ontem, logo depois que a empresa liberou uma nova versão do aplicativo do aplicativo para usuários do sistema operacional Android.

"Fomos alertados pela Apple que conteúdo inapropriado foi disponibilizado para nossos usuários e os dois aplicativos foram removidos da App Store", disse o presidente executivo do Telegram, Pavel Durov, por meio do Twitter. "Uma vez que tivermos proteções, esperamos que os aplicativos voltem a ficar disponíveis."

Ainda não está claro quando o aplicativo vai voltar para a loja de aplicativos da Apple ou que tipo de conteúdo inapropriado foi exibido aos usuários.

O aplicativo de mensagens Telegram possui mais de 100 milhões de usuários ativos por mês. Ele foi criado por Durov, que também foi o criador da rede social VK.com, a mais popular na Rússia.