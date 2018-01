Atualização do Netflix deixa baixar vídeos para cartão de memória - Link - Estadão

Uma boa notícia para quem vive com o celular lotado no armazenamento: a Netflix liberou nesta quarta-feira, 24, uma atualização que permite que os vídeos de sua plataforma sejam baixados diretamente para um cartão de memória microSD dentro do telefone.

Desde novembro, os usuários do serviço de streaming de vídeo podem fazer download séries e filmes para seus smartphones e assisti-los quando estiverem desconectados.

No entanto, até agora os conteúdos só poderiam ser baixados para o disco rígido interno do aparelho, e não para um cartão de memória adicional.

A opção, no entanto, só vale para smartphones e tablets com Android. Para poder utilizar a nova função, é preciso atualizar seu aplicativo pela loja oficial de apps do Android, a PlayStore.