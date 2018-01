Atualização do WhatsApp com recursos inspirados no Snapchat chega ao Brasil - Link - Estadão

Claudia Tozetto/Estadão O WhatsApp começou a ganhar recursos de vídeos em outubro de 2016

Anunciada no começo da semana, a nova atualização do WhatsApp que o transforma em um novo concorrente do Snapchat chegou ao Brasil nesta quarta-feira, 22. Chamado de Status, o novo recurso do aplicativo de mensagens permite que usuários mandem vídeos, gifs e fotos para uma aba específica. Nela, usuários poderão assistir a mídia de outras pessoas por até 24 horas. Depois deste período, todo o material desaparece.

Com a ferramenta Status, que ganha uma aba exclusiva que ocupa o espaço hoje ocupado pelos contatos, é possível ver fotos e vídeos enviados pelos contatos — basta tocar na foto do usuário para assistir. Além disso, uma nova aba de câmera foi adicionada à tela inicial, permitindo que usuários tirem fotos e gravem vídeos rapidamente para enviar à aba “Status” ou diretamente aos seus contatos. Ainda será possível editar toda a imagem com emojis e desenhos, como já é feito no Snapchat.

Como diferencial, o WhatsApp aposta na diferenciação de grupos. Na nova ferramenta, é possível optar se todos os contatos receberão aquela atualização ou se apenas grupos específicos. Se você estiver bebendo em uma festa, por exemplo, pode selecionar apenas um grupo de amigos, impedindo que seus pais ou seu chefe vejam as fotos e vídeos enviados.

“Com o passar do tempo, o WhatsApp deixou de ser apenas um aplicativo de texto e se tornou um aplicativo multimídia”, afirma o desenvolvedor de produtos do WhatsApp, Randall Saraffa, em entrevista exclusiva ao Estado na última semana. “Esta é uma transformação natural, já que os usuários estão dando cada vez mais atenção para a foto e, principalmente, para o vídeo.”

A atualização está sendo disponibilizada de forma gradual para os usuários brasileiros da plataforma nos sistemas operacionais Android e iOS.