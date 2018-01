Bitcoin atinge cotação máxima em quase três anos - Link - Estadão

AFP Brasileiros que vivem no exterior já usam bitcoin para enviar dinheiro a familiares

A moeda virtual Bitcoin atingiu nesta sexta-feira, 9, sua cotação mais alta desde fevereiro de 2014, chegando a valer US$ 774 na bolsa itBit, localizada em Nova York, em alta de quase 1% no dia.

No último mês, a moeda se valorizou em cerca de 9%, impulsionada por movimentações financeiras na Índia – investidores asiáticos correram em busca do bitcoin desde que o governo local retirou bilhões de circulação.

O bitcoin é uma moeda alternativa que pode ser usada para movimentar recursos no mundo inteiro de forma rápida e anonimamente, sem que haja necessidade de uma autoridade central processar as transações – quem avalia as transações é uma rede descentralizada, o blockchain.

Até dezembro, o valor da bitcoin subiu cerca de 80% em 2016, excedendo a alta de 35% observada em 2015.

Índia. Em 8 de novembro, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, anunciou uma medida surpreendente ao retirar de circulação as notas de 500 e 1000 rúpias - que juntas correspondiam a US$ 256 bilhões. Segundo Modi, as notas estavam alimentando a corrupção, sendo falsificadas e estavam financiando ataques de militantes contra Índia.

O Bitcoin tem sido bastante volátil. Depois de ser cotada a US$ 1.100 em 2013, a moeda perdeu valor para cerca de US$ 150 no começo de 2015, pouco após a quebra da bolsa japonesa de bitcoins Mt. Gox, e de escândalos por corrupção e fraude. Desde então, contudo, a moeda virtual se estabilizou, operando sempre acima de US$ 500 dólares nos últimos seis meses.