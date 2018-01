Brasil fica atrás de Guatemala e Irã em qualidade da internet 4G - Link - Estadão

Tiago Queiroz/Estadão Ranking é feito com base nas medições de teste de usuários por meio do aplicativo da OpenSignal

Tentou acessar a internet no seu celular usando 4G nos últimos dias e não conseguiu? Não é só você: dados da consultoria OpenSignal mostram que os brasileiros têm uma das piores redes de banda larga móvel do mundo, considerando a qualidade e disponibilidade do sinal. Segundo novo relatório da empresa, divulgado na noite desta terça-feira, 6, os usuários brasileiros só conseguem acessar redes 4G em 55,29% das oportunidades. Nas outras tentativas de conexão, o mais comum é conseguir sinal apenas em conexão 2G ou 3G -- ou nem isso.

Os números colocam o País em um incômodo 70º lugar, em um ranking de 75 países – à frente apenas de Paquistão, Filipinas, Irlanda, Equador e Sri Lanka, e atrás da Guatemala e do Irã. "É um país difícil: vocês têm muito espaço geográfico para cobrir, e ao mesmo tempo, muitos centros urbanos altamente populosos", diz Kevin Fitchard, analista da OpenSignal, em entrevista ao Estado.

O relatório foi realizado a partir de 19,5 bilhões de medições feitas com o aplicativo da OpenSignal nos sistemas operacionais Android e iOS por 558 mil usuários no mundo todo entre 1.º de janeiro e 31 de março de 2017. A liderança, em termos de disponibilidade de rede, fica com a Coreia do Sul, onde os usuários conseguem se conectar a uma rede 4G em 96,38% das tentativas.

Velocidade. Quando o assunto é rapidez na transmissão de dados nas redes 4G, a situação do Brasil melhora um pouco – mas não muito. Segundo o levantamento da OpenSignal, os usuários brasileiros conseguem acessar a internet, quando conectados em redes 4G, na velocidade média de 19,32 Mbps (megabits por segundo). Segundo a consultoria, o País está acima da média mundial, que é de 16,2 Mbps.

Nesse quesito, o Brasil ficou em 47º lugar entre 75 países, à frente de vizinhos como Chile e Argentina, mas atrás de Omã e República Dominicana, por exemplo. No primeiro lugar, está Cingapura, com velocidade média de 45,62 Mbps, seguida de perto pela Coreia do Sul, com 43,46 Mbps. "Em países em que o 4G já era rápido, as velocidades estão melhorando. É uma questão de infraestrutura e tecnologia", diz Fitchard. "Na Ásia, eles estão construindo redes velozes que, em breve, poderão chegar aos 100 Mpbs".

Além disso, o estudo mostra um recuo ligeiro da velocidade média do 4G no País: no último relatório divulgado pela OpenSignal, em novembro de 2016, a taxa da conexão no Brasil era de 19,68 Mpbs. "Em países em que ainda estão construindo sua infraestrutura e melhorando sua disponibilidade, as velocidades estão estáveis ou até caindo", avalia o analista.

Para Fitchard, o Brasil tem desempenho satisfatório no que diz respeito a velocidade – segundo o analista, conexões que atingem entre 10 Mbps e 15 Mbps deixam o usuário aproveitar quase qualquer aplicativo. "O problema é conseguir uma velocidade dessas de forma constante. Uma rede com velocidade de 15 Mbps e disponibilidade de 80% é melhor do que uma rede de 25 Mbps com disponibilidade 60%", opina o analista.